13:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Котельная вышла из строя в поселке Мишелевка в Иркутской области
В муниципалитете ввели режим повышенной готовности.
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Прокуратура Усолья-Сибирского начала проверку по сообщению о выходе из строя котельного оборудования и введении режима повышенной готовности в п. Мишелевка Усольского района. Правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.
Для контроля ремонтно-восстановительных работ на место выехал прокурор города Иван Бортников.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Из-за складывающейся в целом ситуации в регионе органы прокуратуры Приангарья взяли на контроль вопросы защиты и соблюдения жилищных прав граждан, а также устранения последствий.
Напомним, что в прошлые выходные жители микрорайона Угольщиков Тулуна пожаловались главе региона Игорю Кобзеву в его Telegram-канале на то, что замерзают в своих домах. Оказалось, что в эти дни произошло снижение температуры теплоносителя из-за разбалансировки двигателя дымососа котла в котельной. Впоследствии в Тулуне ввели режим повышенной готовности.
Тогда губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что перед началом отопительного сезона Ростехнадзор признал город не готовым к зимнему периоду. Со слов главы региона те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры, должны ответить за свои поступки.
Добавим, что ситуация в Тулуне нормализовалась накануне, 12 декабря. Тогда температура в квартирах превысила 18℃.