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15:47 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Кличевском районе из-за снега обрушилась крыша частного дома

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе под тяжестью снега обрушилась крыша частного жилого дома, рассказали БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Происшествие произошло 13 декабря. В 8.12 спасателям позвонила жительница одного из домов агрогородка Несята, которая сообщила об обрушении крыши своего дома. Кровля упала на деревянное перекрытие по всей площади, однако не повредила несущих конструкций.

Хозяева одноэтажного двухквартирного дома успели выйти на улицу. В одной из квартир на момент происшествия находилась 51-летняя хозяйка с сыном, во второй — 67-летняя пенсионерка. Никто из жильцов не пострадал. На время восстановительных работ людям предоставят временное жилье.

Как отметили в МЧС, предполагаемая причина обрушения — нагрузка на кровлю от снега.

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