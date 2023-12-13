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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже мужчина умер во время чистки снега

В Воронеже на улице Черняховского мужчина умер, расчищая дорогу для своей машины и скорой.

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилась информация о трагическом несчастном случае в Ленинском районе. Его очевидец сообщает, что мужчина чистил снег, чтобы могли проехать его машина и другие авто, в том числе и скорая, застрявшие в сугробах. Но, видимо, не рассчитал свои силы, упал и умер.

Полицейские подтвердили сам факт смерти без конкретизации ее обстоятельств.

— Обнаружено тело мужчины без видимых следов насилия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. Наши сотрудники проводят проверку по факту этого трагического ЧП, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В мэрии пообещали подготовить комментарий по этому поводу позднее.

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