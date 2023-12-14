06:19 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске задержали водителя «Мерседеса», устроившего стрельбу во дворе
32-летний мужчина совершил несколько выстрелов во дворе дома в Октябрьском районе Красноярска.
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В Красноярске задержали мужчину, который ночью устроил стрельбу во дворе дома в Октябрьском районе. Об этом сообщили в МВД.
О стрелке в полицию сообщили ночью 14 декабря. Жительница одного из домов по улице Елены Стасовой услышала хлопки и увидела, как мужчина достал из автомобиля похожий на оружие предмет и совершил вершил несколько выстрелов.
По адресу прибыла следственно-оперативная группа. Криминалист осмотрел место и обнаружил 6 гильз. После этого была составлена ориентировка на автомобиль Mercedes-Benz G-Class, который вскоре остановили инспекторы ДПС на улице Михаила Годенко. За рулём оказался 32-летний мужчина. Именно он совершал выстрелы, но для чего это делал — не объяснил.
Предварительно, выстрелы совершались их охолощенного автомата. Проводится экспертиза.
По результат проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.