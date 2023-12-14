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08:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожар в Апраксином дворе в центре Петербурга потушили спустя 11 часов

Спасателям удалось полностью потушить крупный пожар в Апраксином дворе спустя 11 часов.

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В 00:17 произошел отказ по номеру 1-БИС, в 02:24 пожарные справились с открытым огнем, сообщение о ликвидации возгорания поступило от МЧС в 06:49.

По уточненным данным, в 3−4-этажном здании на территории рынка по адресу: Центральный район, Садовая улица, д. 28−30, корп. 41 горела обстановка на площади 150 кв. метров. Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в ведомстве спасателей.

«Ъ-СПб» писал, что о пожаре в Апраксином дворе, а центре Петербурга стало известно накануне, 13 декабря, в 19:46. По повышенному номеру сложности его тушили 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

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