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09:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело из-за отключения электричества в поселке Мехзавод

В Самаре расследуется уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Поводом для его возбуждения стало отключение электроэнергии в СПК «Звездочка» в поселке Мехзавод. Об этом сообщает прокуратура.

«Установлено, что кабельный сбой повлек обесточивание жилых домов в пос. Мехзавод в период аномально холодной погоды в г. Самаре с 12 на 13 декабря 2023 года со среднесуточной температурой ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Надзорный орган провел проверку и установил, что ответственные организации ненадлежащим образом обслуживали кабельную линию на территории. Материалы были переданы следователям, и они возбудили уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Мехзавод погасили».

Георгий Портнов.

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