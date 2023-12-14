10:09 (мск), источник: МК.RU Краснодар
В Тимашевском муниципалитете иномарка насмерть сбила пешехода
В среду, 13 декабря, в Тимашевском муниципалитете под колёсами иномарки погиб пешеход.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Авария случилась на трассе «Краснодар — Ейск» около 7 часов. По предварительным сведениям правоохранителей, автомобилист передвигался на Kia Optima.
В Телеграм-канале Госавтоинспекции Кубани рассказали, что во время проезда регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, водитель сбил пешехода. В результате ДТП потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы. По факту трагедии проводится проверка, выясняются обстоятельства.