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12:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Третий пострадавший в массовом ДТП под Казанью скончался в больнице

Третий пострадавший в массовом ДТП под Казанью скончался в больнице, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня на 34-м километре трассы Шали — Сорочьи горы столкнулись пять автомобилей. По информации ГИБДД, водитель Kia вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai, что спровоцировало массовую аварию.

Водитель и пассажир Kia погибли на месте, а 60-летний водитель автомобиля Hyundai скончался в больнице от полученных травм.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов подчеркнул, что главные причины ДТП в Татарстане — это столкновения и наезды на пешеходов. При чем практически половина от всего числа погибших в столкновениях — это выехавшие на встречную полосу движения.

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