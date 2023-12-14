11:45 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани женщина зарезала бывшего мужа и сдалась полиции
В Крымском районе женщину обвиняют в убийстве бывшего мужа.
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На Кубани женщине предъявили обвинение в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Все произошло в поселке Южном Крымского района. 46-летняя женщина и 60-летний мужчина развелись. Но бывшие супруги продолжали жить в одном доме и продолжали ссориться.
«11 декабря между обвиняемой и находившимся в состоянии алкогольного опьянения бывшим мужем произошел очередной бытовой конфликт. В ходе ссоры она причинила три ножевых ранения мужчине в область правой ключицы, которые оказались смертельными», — сообщили в СУ СКР по краю.
Женщина сразу вызвала на место экстренные службы. На допросе она полностью признала вину.
В настоящее время обвиняемая заключена под стражу. Расследование продолжается.