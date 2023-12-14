11:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Военный грузовик врезался в легковушку в Воронеже
ДТП случилось на улице Полины Осипенко.
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Военный грузовик в четверг, 14 декабря, попал в небольшое ДТП на Ленинском проспекте рядом с остановкой «Улица Полины Осипенко». КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Фото с места ДТП прислал корреспондент РИА «Воронеж».
По его словам, авария была не слишком серьезной, и пострадавших нет. Автомобилей экстренных служб на месте пока не наблюдается. Машины получили только незначительные повреждения. Причиной ДТП могло быть то, что легковой автомобиль резко затормозил перед пешеходным переходом.
Намного более жесткое ДТП с участием военной техники случилось в Воронежской области в середине сентября. Skoda Kodiaq на большой скорости врезалась в КрАЗ-255. Водитель легковушки скончался.