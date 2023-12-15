09:03 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Произошел пожар в здании екатеринбургского ККТ «Космос»
В Екатеринбурге утром 15 декабря произошел пожар в ККТ «Космос».
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Возгорание началось в банном комплексе. Об этом сообщает портал E1.RU.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на площади в 20 квадратных метров горит помещение бани. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно.
С огнем борются 13 единиц техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.
«МК-Урал» ранее писал, что утром 15 декабря произошел пожар на промышленной площадке в селе Бобровском Сысертского городского округа.
Сообщение о пожаре поступило в 6:14. По оперативным данным, на промплощадке на улице Лесной на площади в тысячу квадратных метров горела кровля производственного цеха.
Из здания цеха эвакуировали 40 человек.