10:29 (мск), источник: ИА Татар-информ
Казанцы публикуют видео с места ДТП на Ершова, где сбили двоих пешеходов
Сегодня утром в Казани водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на улице Ершова возле парка Горького.
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Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель легковушки врезался в переднюю часть автобуса, после чего совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали двое женщин-пешеходов. На месте работают медики.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.