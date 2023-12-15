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10:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанцы публикуют видео с места ДТП на Ершова, где сбили двоих пешеходов

Сегодня утром в Казани водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на улице Ершова возле парка Горького.

Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легковушки врезался в переднюю часть автобуса, после чего совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали двое женщин-пешеходов. На месте работают медики.

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Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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