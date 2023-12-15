10:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Ростовчанин случайно убил жену во время чистки ружья
Ростовчанин получил год исправительных работ после того, как убил жену из охотничьего ружья.
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В Ростове на скамье подсудимых оказался 40-летний мужчина, которого осудили за убийство жены. Трагедия развернулась в одном из спальных микрорайонов донской столице — Ворошиловском.
Как сообщил «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах, Евгений выстрелил в женщину из охотничьего ружья.
«БЫЛА САМЫМ ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ».
Как мужчина позже расскажет правоохранителям, с супругой они жили душа в душу, воспитывали дочь-подростка. А сам Евгений, работавший трактористом пятого разряда, после работы всегда спешил домой.
— У нас была крепкая семья. Такая, что можно позавидовать. Я старался обеспечить своих девочек: сделать все для того, чтобы они ни в чем не нуждались. А Наталья была настоящей хранительницей домашнего очага. Следила за тем, чтобы в квартире было чисто, уютно. Она очень вкусно готовила, а еще была самым добрым человеком на свете.
Но было у мужчины увлечение, ради которого он готов был выйти из дома хоть в дождь, хоть в снег.
— Наталья никогда не ворчала, когда я в выходной отправлялся на охоту. Она понимала, что у мужчины должно быть занятие для души.
Но в итоге некогда любимое хобби в корне перевернуло жизнь семьи.
ГОД ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
В очередной раз перед охотой ростовчанин решил почистить ружье.
— Я был уверен, что оно разряжено. Возился со стволом, и тут в зал зашла Наташа. Она как раз приготовила обед, хотела позвать меня за стол. А я так был погружен в свое занятие, что когда она появилась в комнате, вздрогнул от неожиданности и случайно нажал на курок.
Как оказалось, ружье было заряжено одним единственным патроном. Пуля попала женщине в живот. Рана оказалась смертельной. Наталья умерла почти мгновенно. Первые секунды охотник даже не понял, что произошло.
— А потом я просто кричал от горя. Я не помню, как звонил в скорую и полицию, что говорил в тот день дочери. Все было словно в каком-то страшном сне.
Как сообщил «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Ворошиловского района донской столицы, государственный обвинитель Спартак Григорян, в отношении мужчины было возбуждено дело по части первой статьи 109 Уголовного Кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Состоялся суд. Он признал вину Евгения. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на сроком на один год.