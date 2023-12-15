Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии

«Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года», — говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие.