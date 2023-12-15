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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года», — говорится в сообщении.

В суде было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие.

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