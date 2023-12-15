Семья из трех человек отравилась газом в Нижегородской области

— По предварительным данным, вечером 14 декабря в доме на улице Вишневой в селе Починки три человека отравились угарным газом, в том числе один подросток, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. — Все они сначала почувствовали недомогание, но успели вовремя вызвать медиков. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.