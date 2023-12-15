«Животные могут погибнуть»: запертые в фургоне львицы ревут на всю округу, переживая жестокие морозы под Челябинском

Жители частного сектора Копейска, проходя мимо одного из домов в октябре 2023 года, чуть не попадали в обморок: из передвижного фургона кто-то громко рычал и выл как в фильме ужасов, а сам прицеп раскачивался из стороны в сторону. Прибывшие на место сотрудники администрации выяснили — в клетке находятся две львицы, «работающие» в передвижном цирке. Хозяину шапито тогда, по информации ветеринара Карена Даллакяна, вынесли предупреждение и составили акт о содержании животных, которых в жилой зоне быть не должно. На этом все. В следующий раз люди обратили внимание на хищников, когда начались морозы, достигающие −35 градусов. Хвостатые начали кричать как никогда сильно.