«Животные могут погибнуть»: запертые в фургоне львицы ревут на всю округу, переживая жестокие морозы под Челябинском

Жители Копейска Челябинской области бьют тревогу: на окраине города в небольшом фургоне для перевозки животных заперли львиц. Как рассказывают свидетели, животные ревут от страшного холода. На днях температура опускалась до −35 градусов, и все это время львицы сидели в вагончике.
Пока звери замерзают, люди переживают за свою безопасность — вдруг хищники смогут выбежать и устроить ужас в округе. На ситуацию обратил внимание ветеринар Карен Даллакян. В каких условиях живут львицы, и что об этом думает зоозащитник — в материале КП-Челябинск.
РЫЧАТ И ВОЮТ КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ
Жители частного сектора Копейска, проходя мимо одного из домов в октябре 2023 года, чуть не попадали в обморок: из передвижного фургона кто-то громко рычал и выл как в фильме ужасов, а сам прицеп раскачивался из стороны в сторону. Прибывшие на место сотрудники администрации выяснили — в клетке находятся две львицы, «работающие» в передвижном цирке. Хозяину шапито тогда, по информации ветеринара Карена Даллакяна, вынесли предупреждение и составили акт о содержании животных, которых в жилой зоне быть не должно. На этом все. В следующий раз люди обратили внимание на хищников, когда начались морозы, достигающие −35 градусов. Хвостатые начали кричать как никогда сильно.
— Ко мне обратились люди с просьбой помочь. Мы приехали проверять. Скандал был, хозяин был не рад нас видеть. На улице минус 30. Меня в фургон никто не пустил. Я попытался объяснить, что я ветеринар, специалист по диким животным, могу дать оценку состоянию животных и условиям их содержания, но нет: «вы никто и звать вас никак», — рассказал КП-Челябинск ветеринар Карен Даллакян. — В вольер пустили сотрудницу администрации. Животные сидят в маленьких клетках для перевозки. В фургоне стоит масляная батарея, градусник на ней — чтобы теплее по показателям было. Посмотрели, откуда электричество — тяп-ляп провели через улицу от какого-то столба через снег. Это небезопасно. Может вспыхнуть пожар и животные могут погибнуть.
МОГУТ УМЕРЕТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Как рассказал Карен Даллакян, представитель Россельхознадзора предложил ему писать обращения и ждать результата. Зоозащитник же уверен — ситуацию решать надо сейчас. Животные могут в любой момент умереть.
Хозяин животных не отвечает на сообщения корреспондента КП-Челябинск и сбрасывает звонки. Но его дочь заверяет, что львицы содержатся в нормальных условиях. Их своевременно кормят и поят, а фургоне тепло. Кричат они якобы «20 минут в день», поскольку требуют самца.
В Россельхознадозоре Челябинской области ситуацию оперативно не прокомментировали, информацию пообещали предоставить по запросу. Администрация Копейска свое мнение о проблеме даст позднее.