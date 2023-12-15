Прокуратура изобличила в нарушениях Росздравнадзор в Калининграде

Установлено, что в 2023 году Росздравнадзор неправомерно объявил более 30 предостережений подконтрольным лицам, прокомментировали в Калининграде сегодня, 15 декабря 2023 года, собкору ИА МедиаКалибр в прокуратуре Калининградской области.
Первый заместитель прокурора Калининградской области внес представление руководителю территориального органа Росздравнадзора с требованием организовать деятельность в соответствии с законом.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Калининградской области.