Ни света, ни газа, ни воды: в Татарстане ветеран Афгана погибает в нищете

Жители Зеленодольска бьют тревогу: в одном из домов по улице Карла Маркса в полной нищете живет 57-летний лежачий инвалид, ветеран афганской войны Евгений Шапкин. Жилье фронтовика напоминает зону боевых действий — обшарпанные стены, сгнившие полы, разбитые окна, санузел в руинах, отсутствуют коммунальные системы. А сам он остался без средств к существованию и надлежащего ухода. О том, как помочь мужчине, разбиралась «Комсомолка».
Кавалер ордена Красной Звезды
Как рассказал «КП-Казань» житель Зеленодольска Роман, его сосед Евгений Шапкин воевал в Афганистане в период с 1986 по 1988 годы, за что получил орден Красной Звезды. По словам Романа, после Афгана ветеран какое-то время работал водителем. Что происходило дальше в жизни орденоносца, мужчине доподлинно неизвестно. Женой и детьми тот так и не обзавелся, а из родных у Евгения только пожилой отец, которому 83 года. Но о нем чуть позже.
Как-то раз Роман проходил мимо квартиры Шапкина и увидел открытую дверь. Зайдя внутрь, он ужаснулся от того, в каких условиях проживает афганец. По словам мужчины, в его квартире творится самый настоящий ужас — нет ни света, ни газа, ни воды, даже замков. Повсюду царят зловония, разруха и горы мусора. А вместо туалета инвалид испражняется в пакет, который он не в состоянии вынести на улицу.
— Женя не может ходить. Недавно он сломал ногу, медики ему неправильно установили пластину. После чего вывезли из больницы на скорой помощи и выкинули на улицу. Мы с местными увидели, как он валяется возле дома и подняли скандал. Сразу после этого его положили в РКБ.
После выписки из больницы состояние здоровья ветерана не улучшилось. Он по-прежнему не может передвигаться, а из ноги торчит кость. Если мужчине срочно не окажут качественную медицинскую помощь, то, вероятно, начнется гангрена и ногу придется ампутировать.
— Мы с соседями ему костыли привезли, продукты. Сейчас хочу купить б/у плитку на батарейках, чтобы он мог хоть что-нибудь поесть себе приготовить. Печально это все. Его срочно нужно спасать, а нам обратиться не к кому, — сетует Роман.
Отобрали банковскую карту
Со слов соседа, Шапкин должен получать пенсию, вот только его пожилой отец отобрал у него карту. Так что фронтовик теперь вообще без копейки. Оттого ему и всю коммунальную систему отключили. Там, судя по всему, большой долг за квартиру, который никто оплачивать не собирается.
— Я пытался поговорить с его отцом, но тот на порог даже меня не пустил. Я не знаю, зачем он так с сыном. Кроме карты старик и все квитанции об оплате себе забирает, — пояснил Роман.
Отметим, что ветеран не пьет и не устраивает в квартире притон. Курит, конечно, прямо в комнате, но законом это не запрещено. Поэтому остается неясным, что натолкнуло отца забирать у него деньги. Ясно лишь то, что кавалера ордена Красной Звезды нужно спасать.
Мнение эксперта
По мнению юриста Рустема Дурсунова, в первую очередь виноват местный участковый, который должен был быть в курсе того, что на вверенной ему территории проживает ветеран боевых действий. И, в случае чего, обратиться в соцзащиту за помощью.
Во-вторых, органы соцзащиты были обязаны проверять условия проживания ветерана и предоставлять ему все необходимое. В-третьих, на лицо бездействие исполкома Зеленодольского муниципального района, который должен отслеживать определенную социальную группу людей.
Юрист пояснил, как можно помочь афганцу.
— Надо обратиться в МВД по факту грабежа, так как у инвалида отняли карту и лишили денег. Наряду с этим обращение должно быть и в соцзащиту, исполком, чтобы они проверили бытовые условия проживания ветерана и помогли ему. Также необходимо добиться того, чтобы больному оказали квалифицированную медицинскую помощь, — подытожил Рустем Дурсунов.