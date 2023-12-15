Ни света, ни газа, ни воды: в Татарстане ветеран Афгана погибает в нищете

Как рассказал «КП-Казань» житель Зеленодольска Роман, его сосед Евгений Шапкин воевал в Афганистане в период с 1986 по 1988 годы, за что получил орден Красной Звезды. По словам Романа, после Афгана ветеран какое-то время работал водителем. Что происходило дальше в жизни орденоносца, мужчине доподлинно неизвестно. Женой и детьми тот так и не обзавелся, а из родных у Евгения только пожилой отец, которому 83 года. Но о нем чуть позже.