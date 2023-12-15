В Краснодарском крае водитель KIA устроил массовое ДТП и погиб

В Краснодарском крае на трассе «Журавская — Тихорецк» утром 15 декабря произошла массовая авария со смертельным исходом.
Установлено, что на дороге столкнулись «Kia Cerato», «ГАЗель» и «Geely». Виновником происшествия стал водитель, управлявший автомобилем «Kia Cerato», который во время обгона врезался в «Газель».
От удара легковушку отбросило на другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель «Kia Cerato». Кроме того, в аварии пострадали водитель и три пассажира «ГАЗели». Они получили различные травмы и были доставлены в больницу, сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Выселковскому району.
Ранее «Новая Кубань» публиковала видео лобового столкновения в Краснодаре, снятое видеорегистратором.