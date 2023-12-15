В Краснодарском крае водитель KIA устроил массовое ДТП и погиб

От удара легковушку отбросило на другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель «Kia Cerato». Кроме того, в аварии пострадали водитель и три пассажира «ГАЗели». Они получили различные травмы и были доставлены в больницу, сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Выселковскому району.