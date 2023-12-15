Легковушка сбила насмерть мужчину на пешеходном переходе в Бресте

В этот же день около 17.15 авария с участием пешехода произошла в Лунинце. Автомобиль Volkswagen под управлением 26-летнего местного жителя двигался по улице Блока. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Красной при повороте налево машина сбила 66-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пенсионера госпитализировали.