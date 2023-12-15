МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

В базе данных ведомства отмечается, что Патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ) и «скрывается от досудебного расследования». В розыске он находится с 11 ноября. Помимо этого указано, что священнослужителя надлежит взять под стражу.