Двойное убийство в Актобе: выжившая девочка дала показания в суде

«Я зашла в зал и увидела брата. Там же стоял мужчина, высокий и худой, в панамке, он спросил, есть ли кто-то еще дома. Я сказала, что не знаю. Он стал душить меня, положил на пол, я пыталась сопротивляться, пыталась убрать его руку, но потом потеряла сознание. Как наносил удары ножом, я не знаю, я на тот момент была без сознания. Когда я пришла в себя, его уже не было. Рядом был брат, я увидела кровь на его голове», — рассказала суду потерпевшая.