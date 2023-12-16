Два человека пострадали в ДТП при столкновении в Иркутской области

Две машины столкнулись на трассе в Аларском районе 15 декабря. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«ДТП произошло на 1697 километре федеральной дороги Р-255 “Сибирь” вблизи поселка Кутулик. 56-летний водитель машины “Toyota Noah” во время обгона столкнулся с автомобилем “Mazda Bongo”, который ехал во встречном направлении», — прокомментировали АиФ-Иркутск в МВД.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 36-летний пассажир «Toyota Noah» получили травмы различной степени тяжести. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии.
Напомним, что накануне в Иркутске из-за коммунальной аварии произошло массовое ДТП, в котором столкнулись более 20 автомобилей. 18 легковых машин, два грузовика и автобус.