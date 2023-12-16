Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в субботу, 16 декабря, 31-летний водитель за рулем внедорожника «Гранд Чероки» двигался по дороге «Кошки — Борма — Погрузная» со стороны села Кошки. На 15 км трассы он не справился с управлением, и автомобиль занесло. В результате джип оказался на встречной полосе, по которой в это время шел «Рено Сандеро» под управлением 66-летнего мужчины. В 8:50 машины столкнулись.