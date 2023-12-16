Умер эмир Кувейта

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Эль-Кувейте, столице Кувейта. Он стал шестым сыном десятого эмира Кувейта Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. С 1962 по 1978 год Наваф был губернатором провинции Хавалли. Затем в течение десяти лет он был министром внутренних дел Кувейта. Должность главы МВД он занял повторно в 2003-м и ушел с поста в 2006-м. С 1988 по 1991 год он был министром обороны Кувейта.