На трассе М5 «Урал» в Башкирии сгорела столовая

В Башкирии на трассе М5 «Урал» сгорела столовая. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар в одноэтажном здании вспыхнул в ночь на 16 декабря в электрощитовой. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров, но, к счастью, обошлось без пострадавших.