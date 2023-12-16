На трассе М5 «Урал» в Башкирии сгорела столовая

В Башкирии на трассе М5 «Урал» сгорела столовая. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар в одноэтажном здании вспыхнул в ночь на 16 декабря в электрощитовой. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работала команда из 17 спасателей и 6 единиц спецтехники. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение, а потом и потушили его полностью.
— Распространения не допущено. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, — дополнили в пресс-службе экстренного ведомства.