В Осинском округе из-за аварии без тепла остались 2, 5 тыс. человек

По данным МЧС, без теплоснабжения остались 49 многоквартирных домов с населением 2540 человек и 5 социально-значимых объекта (1 школа, 3 корпуса детских садов, Дворец культуры).



По данным спасателей, поиск места порыва пока продолжается, но подача теплоносителя в систему отопления уже началась.



Напомним, на этой неделе масштабное коммунальное ЧП случилось в Соликамске, где из-за порыва сети без тепла осталась тысяча жителей.

