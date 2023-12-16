По данным МЧС, без теплоснабжения остались 49 многоквартирных домов с населением 2540 человек и 5 социально-значимых объекта (1 школа, 3 корпуса детских садов, Дворец культуры).
По данным спасателей, поиск места порыва пока продолжается, но подача теплоносителя в систему отопления уже началась.
Напомним, на этой неделе масштабное коммунальное ЧП случилось в Соликамске, где из-за порыва сети без тепла осталась тысяча жителей.
В Осинском округе из-за аварии без тепла остались 2, 5 тыс. человек
В Осинском городском округе и-за порыва сети утром произошло аварийное отключения тепла.
По данным МЧС, без теплоснабжения остались 49 многоквартирных домов с населением 2540 человек и 5 социально-значимых объекта (1 школа, 3 корпуса детских садов, Дворец культуры).