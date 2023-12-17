Пламя охватило 600 «квадратов»: ночью в Черняховске загорелись автомастерские

На Гусевском шоссе горело одноэтажное кирпичное здание ремонтных автомастерских и автомагазинов сложной планировки, деревянная кровля с металлическими листами. Пожарные эвакуировали 3 машины и 8 газовых баллонов, 2 из которых разгерметизировались во время тушения. Удалось спасти от огня соседние магазины и мастерские.