Жесткие последствия пожара в магазине во Владивостоке — «душераздирающие» кадры

Во Владивостоке на проспекте 100-летия сгорел продуктовый магазин. Инцидент произошел днем в воскресенье, 17 декабря. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, огнеборцы смогли ликвидировать возгорание, однако ущерб оказался значительным, сообщает ИА PrimaMedia.
По оперативным данным, 17 декабря в 16.22 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании продуктового магазина на проспекте 100-летия Владивостока. Уже через 7 минут на месте работали огнеборцы.
На момент прибытия пожарных магазин горел изнутри. В результате пожара здание повреждено огнём на площади около 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Всего в тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава.
«Душераздирающие» кадры с места событий опубликовали в местном тг-канале Vlad_ork (18+). На них видно, что внутри магазина буквально ничего не удалось спасти.