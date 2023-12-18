В Новосибирской области произошел пожар из-за гирлянды: погибла девушка

В Новосибирской области девушка погибла на пожаре, который произошел из-за гирлянды. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
— За неделю ликвидировано 129 пожаров, спасено 16 человек. Отмечаю пожары в жилых домах на территории Новосибирска 11 и 12 декабря, в Тогучинском районе — 14 декабря, где при помощи спасательных устройств спасено 12 человек, эвакуировано еще 26 граждан, из них 7 человек, в том числе, двое детей, госпитализированы в медучреждения. Один человек погиб. В Тогучинском районе в доме проживала многодетная семья с шестью детьми, дом был оборудован пожарным извещателем с GSM-модулем, семья не пострадала, размещена у родственников, — пояснил глава ведомства.
Он добавил, что в Калининском районе Новосибирска произошел пожар из-за короткого замыкания электрогирлянды, которой была украшена искусственная новогодняя елка. Задымление от пожара заполнило подъезд дома. 19-летняя девушка пыталась спастись, но из-за отравления продуктами горения она погибла.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области ликвидируют последствия розлива 24,5 тонн топлива из-за ДТП с бензовозом. В Новосибирске работодатель на выплатил зарплату несовершеннолетней девочке. В Новосибирской области с 20 по 28 декабря ожидается ажиотажный спрос на товары.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.