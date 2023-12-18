В Новосибирской области произошел пожар из-за гирлянды: погибла девушка

— За неделю ликвидировано 129 пожаров, спасено 16 человек. Отмечаю пожары в жилых домах на территории Новосибирска 11 и 12 декабря, в Тогучинском районе — 14 декабря, где при помощи спасательных устройств спасено 12 человек, эвакуировано еще 26 граждан, из них 7 человек, в том числе, двое детей, госпитализированы в медучреждения. Один человек погиб. В Тогучинском районе в доме проживала многодетная семья с шестью детьми, дом был оборудован пожарным извещателем с GSM-модулем, семья не пострадала, размещена у родственников, — пояснил глава ведомства.