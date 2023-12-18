В Приангарье задержан 18-летний воинствующий националист

В Приангарье правоохранителями задержан 18-летний житель Шелеховского района, уверовавший в идеи национализма и активно — словом и делом — пытавший их пропагандировать, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, парень размещал в интернете посты и видеоролики «направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства»:
«…создал канал, где размещал видеозаписи совершенных им нападений с применением насилия на граждан неславянской внешности на территории города Иркутска и города Шелехова».
Дома у задержанного прошел обыск. Изъяты «технические устройства и иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела».
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей, максимальное — тюрьма до 6 лет.
Расследование уголовного дела продолжается.