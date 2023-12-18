Общежитие ННГУ загорелось в Нижнем Новгороде 18 декабря

Студенческое общежитие ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде загорелось ранним утром 18 декабря, пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Инцидент произошел в здании общежития на улице Деловой. Около пяти часов утра там вспыхнул электроприбор в одной из комнат. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, но пострадала 24-летняя девушка. Она получила ожоги 1−2 степени 2−3% тела и была госпитализирована в ПИМУ.
— Эвакуация из здания не проводилась. Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, — пояснили в региональном ГУ МЧС.