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Общежитие ННГУ загорелось в Нижнем Новгороде 18 декабря

При пожаре в студенческом общежитии пострадала 24-летняя девушка.
Источник: Комсомольская правда

Студенческое общежитие ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде загорелось ранним утром 18 декабря, пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в здании общежития на улице Деловой. Около пяти часов утра там вспыхнул электроприбор в одной из комнат. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, но пострадала 24-летняя девушка. Она получила ожоги 1−2 степени 2−3% тела и была госпитализирована в ПИМУ.

— Эвакуация из здания не проводилась. Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, — пояснили в региональном ГУ МЧС.

пожары
МЧС