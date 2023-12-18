Общежитие ННГУ загорелось в Нижнем Новгороде 18 декабря

Инцидент произошел в здании общежития на улице Деловой. Около пяти часов утра там вспыхнул электроприбор в одной из комнат. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, но пострадала 24-летняя девушка. Она получила ожоги 1−2 степени 2−3% тела и была госпитализирована в ПИМУ.