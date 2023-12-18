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В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем на легковушке

В Ростове-на-Дону поймали водителя, пытавшегося скрыться от инспекторов ДПС.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС вынуждены были устроить погоню из-за нарушителя на Hyundai Accent. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как выяснилось, на улице Текучева патрульные потребовали от одного из водителей остановиться, но он после резко увеличил скорость и попытался скрыться. После этого правоохранители включили сирену и поспешили следом.

«Гонщик», пытаясь избежать наказания, несколько раз игнорировал требования, но в итоге сдался инспекторам.

Оказалось, за рулем находился 37-летний мужчина. В его отношении составили сразу три протокола: за невыполнение требований об остановке машины (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) и неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Напомним, в начале декабря в Ростовской области произошел похожий случай. Тогда полицейские открыли стрельбу по угонщику на грузовике.

ГИБДД