В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем на легковушке

Как выяснилось, на улице Текучева патрульные потребовали от одного из водителей остановиться, но он после резко увеличил скорость и попытался скрыться. После этого правоохранители включили сирену и поспешили следом.
«Гонщик», пытаясь избежать наказания, несколько раз игнорировал требования, но в итоге сдался инспекторам.
Оказалось, за рулем находился 37-летний мужчина. В его отношении составили сразу три протокола: за невыполнение требований об остановке машины (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) и неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).
Напомним, в начале декабря в Ростовской области произошел похожий случай. Тогда полицейские открыли стрельбу по угонщику на грузовике.