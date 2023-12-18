В Крыму пьяный водитель вылетел на «встречку»: один погиб и двое ранены

«43-летний водитель, управляя автомобилем Škoda Octavia, двигаясь со стороны Ялты в направлении Севастополя, на правом закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.