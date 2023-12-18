В Крыму пьяный водитель вылетел на «встречку»: один погиб и двое ранены

ДТП произошло вечером в воскресенье на автодороге Ялта — Севастополь.
«43-летний водитель, управляя автомобилем Škoda Octavia, двигаясь со стороны Ялты в направлении Севастополя, на правом закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.
В результате аварии погиб на месте 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf. 25-летний молодой человек и 22-летняя девушка получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение.
В отношении водителя Škoda Octavia на месте происшествия составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
В полиции уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД.