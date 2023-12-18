Под Симферополем загорелся многоквартирный дом

В селе Родниковом, Симферопольского района, произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия 12 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РК.
Квартира загорелась на втором этаже жилого дома. На место происшествия прибыли пожарные, которые за один час потушили пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. При этом, огонь не затронул другие квартиры.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время эксперты проводят расследование, чтобы выяснить причины возгорания.