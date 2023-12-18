Две легковушки столкнулись рядом с заправкой в Новочеркасске

Около автозаправки в Новочеркасске произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По данным ведомства, авария произошла в первой половине дня 18 декабря на проспекте Баклановском. Предварительно, 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», разворачиваясь, не уступил дорогу Nissan Primera. Иномарка при этом пользовалась преимуществом в движении.
— В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, — прокомментировали в УГИБДД.
Информации о пострадавших нет.
Добавим, сегодня же в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем на легковушке.