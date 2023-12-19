В Башкирии у водителя, накопившего 250 тысяч рублей штрафов, забрали автомобиль.

28-летний мужчина, управлявший «Форд Фокус», по данным федеральной базы Госавтоинспекции, накопил 64 административных штрафа за нарушения ПДД. Кроме того судебными приставами установлено, что в рамках иных исполнительных производств собственник имеет задолженность на общую сумму около 250 тысяч рублей.