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В МВД сообщили волгоградцам о распространении фейков о нападениях на школы

В мессенджерах все чаще распространяются сообщения о якобы нападениях в школах.
Полиция
Источник: РИА "Новости"

В МВД призвали волгоградцев сообщать о них.

Как информируют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с ноября текущего года в мессенджере Telegram появляются сообщества, в которых обсуждаются нападения на образовательные учреждения. Через такие группы злоумышленники распространяют ложные сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и иных преступлений.

Администраторы этих сообществ изучают соцсети учащихся и преподавателей, чтобы показать свою «осведомленность» о внутренней жизни образовательного учреждения.

Полицейские отметили, что ложные сообщения — это провокация, нацеленная на дестабилизацию общества. Если вы заметили подобные посты, в МВД просят сообщать о них в правоохранительные органы.