В МВД сообщили волгоградцам о распространении фейков о нападениях на школы

Как информируют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с ноября текущего года в мессенджере Telegram появляются сообщества, в которых обсуждаются нападения на образовательные учреждения. Через такие группы злоумышленники распространяют ложные сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и иных преступлений.