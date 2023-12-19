В МВД сообщили волгоградцам о распространении фейков о нападениях на школы

В МВД призвали волгоградцев сообщать о них.
Как информируют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с ноября текущего года в мессенджере Telegram появляются сообщества, в которых обсуждаются нападения на образовательные учреждения. Через такие группы злоумышленники распространяют ложные сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и иных преступлений.
Администраторы этих сообществ изучают соцсети учащихся и преподавателей, чтобы показать свою «осведомленность» о внутренней жизни образовательного учреждения.
Полицейские отметили, что ложные сообщения — это провокация, нацеленная на дестабилизацию общества. Если вы заметили подобные посты, в МВД просят сообщать о них в правоохранительные органы.