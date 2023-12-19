В Красноярске два человека погибли в ночном пожаре из-за курения

В Красноярске два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме на улице 26 Бакинских комиссаров. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за курильщика.
Пожар начался ночью. Возгорание произошло на втором этаже панельного дома. Потребовалась эвакуация жильцов. 45 человек смогли покинуть здание самостоятельно. Еще 65 жителей вывели из дома уже спасатели. Травмы получили семь человек.
На месте работали 57 спасателей и 22 единицы техники. Известно, что огнем охватило площадь 16 квадратных метров. О ликвидации пожара в МЧС сообщили в 03:42.