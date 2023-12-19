В Красноярске адвокат за 6 млн рублей обещал освободить от женщину от срока

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали адвоката по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В декабре этого года к адвокату обратилась жительница Красноярска, которой грозил срок по делу о мошенничестве. Правозащитник заявил женщине, что реального лишения свободы можно избежать, если дать судье взятку в 6,2 млн рублей.
Женщина согласилась и 14 декабря 2023 года в одном из кафе Красноярска передала адвоката часть взятки в размере 3,2 млн рублей. Послу получения денег правозащитника задержали сотрудники ФСБ.
На допросе юрист признался, что у него нет никаких договорённостей с судьёй по делу женщины, а деньги планировал потратить по своему усмотрению.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Адвоката заключили под стражу, расследование продолжается.