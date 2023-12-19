В Краснодаре при пожаре в вагончике пострадала женщина без определенного места жительства

В Краснодаре вчера, 18 декабря, произошел пожар. На улице Таманской загорелся вагончик. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 20:02. Первые спасатели прибыли на место через 9 минут. Они выяснили, что огонь охватил 20 квадратных метров. На локализацию возгорания ушло 7 минут.