В Краснодаре при пожаре в вагончике пострадала женщина без определенного места жительства

В Краснодаре вчера, 18 декабря, произошел пожар. На улице Таманской загорелся вагончик. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 20:02. Первые спасатели прибыли на место через 9 минут. Они выяснили, что огонь охватил 20 квадратных метров. На локализацию возгорания ушло 7 минут.
С открытым горением специалисты справились еще за 12 минут. Последствия пожара ликвидировали в 20:31. Тушением занимались 11 спасателей с 3 единицами техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Муниципальном центре управления кубанской столицы рассказали об 1 пострадавшем. Им оказалась женщина без определенного места жительства. Она была госпитализирована в медучреждение для оказания врачебной помощи, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее «НК» писала, что в Сочи пожилая женщина погибла при пожаре в бараке.