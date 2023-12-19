Один человек пострадал при ЧП на заводе по производству спирта в Дзержинске

Нарушение технологического процесса стало причиной происшествия на предприятии в Дзержинске, расположенном в районе Восточного шоссе. В результате произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошёл в понедельник, 18 декабря, в 22:55.
Площадь разрушения составила 120 кв.м. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло.
Погибших нет, пострадал 1 человек — 48-летний мужчина. Он направлен на амбулаторное лечение.
На месте происшествия было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений, медиков, полиции.
Причины произошедшего устанавливаются.
В Гострудинспекции Нижегородской области сообщили, что ЧП произошло на территории «Синтез-Ацетон 2000». Обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются.