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Один человек пострадал при ЧП на заводе по производству спирта в Дзержинске

Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.
Источник: соцсети

Нарушение технологического процесса стало причиной происшествия на предприятии в Дзержинске, расположенном в районе Восточного шоссе. В результате произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошёл в понедельник, 18 декабря, в 22:55.

Площадь разрушения составила 120 кв.м. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло.

Погибших нет, пострадал 1 человек — 48-летний мужчина. Он направлен на амбулаторное лечение.

На месте происшествия было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений, медиков, полиции.

Причины произошедшего устанавливаются.

В Гострудинспекции Нижегородской области сообщили, что ЧП произошло на территории «Синтез-Ацетон 2000». Обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются.

несчастный случай