Один человек пострадал при ЧП на заводе по производству спирта в Дзержинске

Нарушение технологического процесса стало причиной происшествия на предприятии в Дзержинске, расположенном в районе Восточного шоссе. В результате произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошёл в понедельник, 18 декабря, в 22:55.