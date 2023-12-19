Более 100 человек погибли из-за землетрясения в Китае, число жертв растет

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на северо-западе Китая, составило 118 человек, такие данные приводит Центральное телевидение страны.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (18:59 по минскому времени) в китайской провинции Ганьсу. Очаг залегал на глубине 10 километров.
МЧС КНР ввело режим реагирования повышенного второго уровня. По данным ведомства, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.
По сообщению телеканала, на настоящий момент известно о 105 погибших в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай потеряна связь с 20 людьми.
На настоящий момент СМИ сообщают также, что ранения получили около 400 человек.
В районе бедствия поврежден ряд объектов инфраструктуры: водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи.
Для оказания помощи при стихийных бедствиях провинциям Ганьсу и Цинхай уже выделены 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов).
Подземные толчки от землетрясения ощущались и в Казахстане. По данным Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) министерства по ЧС республики, жители Алма-Аты во вторник утром почувствовали подземные толчки интенсивностью два балла.