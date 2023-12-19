В Краснодарском крае водитель чуть не сгорел заживо в своей машине во время сна

В Горячем Ключе во дворе многоквартирного дома на улице Ленина загорелась «Лада Приора», в которой находился спящий мужчина.
Трагедии удалось избежать благодаря двум сотрудникам ППС, которые оперативно прибыли на место происшествия и спасли водителя.
Уточняется, что полицейских вызвали на место случайные свидетели, которые заметили машину с работающим двигателем, в салоне которой находится мужчина, предположительно без сознания. Двери транспортного средства были заперты. Страж порядка быстро прибыли по указанному адресу и обнаружили, что салон отечественной легковушки задымлен и горит пассажирское переднее сидение. При этом водитель на стук в окно никак не реагирует.
Стражи порядка разбили правое переднее стекло, разблокировали машину, вытащили ее владельца на улицу и передали бригаде скорой помощи. Оказалось, что автомобилист запустил двигатель, чтобы прогреть своего «железного коня». Затем он включил подогрев сидений и уснул, а пока спал не чувствовал запах дыма. Предположительно, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, пишет «МВД Медиа».
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в краевой столице в многоквартирном доме произошел пожар из-за взорвавшегося самоката.