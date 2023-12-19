В Краснодарском крае водитель чуть не сгорел заживо в своей машине во время сна

Уточняется, что полицейских вызвали на место случайные свидетели, которые заметили машину с работающим двигателем, в салоне которой находится мужчина, предположительно без сознания. Двери транспортного средства были заперты. Страж порядка быстро прибыли по указанному адресу и обнаружили, что салон отечественной легковушки задымлен и горит пассажирское переднее сидение. При этом водитель на стук в окно никак не реагирует.