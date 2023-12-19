Оказались в западне: мужчина погиб при пожаре в Хабаровске

Утром 19 декабря в Хабаровске на улице Ким Ю Чена, 43, загорелась многоэтажка. Спасателям очевидцы позвонили в 10 часов утра. Когда они приехали на место, из окна четвертого этажа валили черные клубы дыма, они же были в подъезде. Выйти самостоятельно жильцы не смогли.
— Звенья газодымозащитной службы включились в аппараты и приступили к эвакуации людей. При помощи индивидуальных спасательных устройств шесть человек, в том числе три ребенка, были спасены. Еще 12 человек были сопровождены огнеборцами по лестничным маршам на улицу. Все люди были осмотрены медицинскими работниками, помощь никому не потребовалась, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Одновременно пожарные начали искать очаг возгорания. Горели диван и домашние вещи в одной из квартир. Там же лежал труп мужчины, личность которого установить пока не удалось.
Локализовали пожар через 34 минуты на 15 квадратных метрах, а полностью потушили около 11 часов. На месте работали 11 человек личного состава и три единицы техники.