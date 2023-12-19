Оказались в западне: мужчина погиб при пожаре в Хабаровске

— Звенья газодымозащитной службы включились в аппараты и приступили к эвакуации людей. При помощи индивидуальных спасательных устройств шесть человек, в том числе три ребенка, были спасены. Еще 12 человек были сопровождены огнеборцами по лестничным маршам на улицу. Все люди были осмотрены медицинскими работниками, помощь никому не потребовалась, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.