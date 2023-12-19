Найденная мертвой в мусорном баке в Омске девочка родилась живой

Напомним, недавно в Омской области произошла похожая история — в парке в селе Одесское Омской области местные жители обнаружили новорожденного малыша. К счастью, ребенка нашли живым и спасли. Впоследствии мать мальчика нашли. По версии правоохранителей, 33-летняя женщина родила ребенка в парке, где его и оставила.