Найденная мертвой в мусорном баке в Омске девочка родилась живой

Как ранее сообщал «СуперОмск», тело новорожденного обнаружили в пакете в мусорном баке возле дома по улице Малиновского, что в Советском округе Омска.
В следственном управлении заявили о новых обстоятельствах в жуткой, по мнению автора, истории — как показала судебно-медицинская экспертиза, девочка, чье тело было найдено, родилась живой и доношенной.
«В настоящее время устанавливается точная причина смерти младенца. Совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка и всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в региональном СУ СКР.
Следователи также просят омичей, которым что-либо известно информация о произошедшем, позвонить по телефону доверия следственного управления 8 (3812) 395−506.
Напомним, недавно в Омской области произошла похожая история — в парке в селе Одесское Омской области местные жители обнаружили новорожденного малыша. К счастью, ребенка нашли живым и спасли. Впоследствии мать мальчика нашли. По версии правоохранителей, 33-летняя женщина родила ребенка в парке, где его и оставила.