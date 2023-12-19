«Это святыни!»: мама 13-летней девочки-маугли рассказала, откуда в ее квартире могильные кресты

Жителей Екатеринбурга шокировала история 13-летней девочки-маугли, о которой стало известно накануне.
На улице Кишиневской жила 13-летняя девочка, которая ни разу не ходила в школу. Однажды соседи, уставшие от постоянных криков, доносившихся из квартиры, вызвали полицию. Как оказалось, внутри помимо беспорядка и хлама было множество религиозных атрибутов. Например, могильный крест от потолка до пола, портрет Распутина и многое другое.
Как удалось узнать корреспонденту «КП-Екатеринбург», силовики нагрянули в нехорошую квартиру около месяца назад. Тогда увидев жуткие условия, в которых жила девочка, полиция сообщила в ПДН. В итоге девочку у нерадивой матери изъяли. По словам соседей, первоначально Наталью увезли в психиатрическую больницу. Однако всего спустя сутки ее оттуда выпустили.
Сейчас по факту произошедшего проверку начал Следственный комитет.
— В частности, проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать, — заявили в пресс-службе в СУ СКР по Свердловской.
Также в ведомстве «КП-Екатеринбург» рассказали, что сейчас ребенок находится в больнице, а в отношении матери идет процедура по лишению ее родительских прав.
Корреспонденту «КП-Екатеринбург» удалось с ней пообщаться.
— Начальница опеки сказала, что мечтает видеть меня в дурдоме. Старший брат сказал, что ему ничего не светит. Как думаете, при таком отношении я могу от них [опеки] что-то получить? — эмоционально заявила мама девочки-маугли Наталья.
На вопрос о том, было ли дочери хорошо жить с ней, женщина ответила так:
— А вы считаете, что сейчас ей хорошо? Она не выходит из состояния стресса и постоянно болеет. У нее сейчас температура — 39. У нее одна проблема на другую накладывается. Так плохо, как там, ей никогда не было, — заявила Наталья.
Также женщина рассказала и о религиозной атрибутике.
— Мы ходили на кладбище. Люди, когда ставят памятники, выкидывают кресты, православные святыни выкидывают на помойки! Вот мы и взяли домой. Логично, что мы не можем унести к себе все кресты. Люди не понимают, что нехорошо выбрасывать. Разве это преступление, защищать свои святыни? — говорит мама девочки-маугли.
Добавим, что СК проверяет не только Наталью, но и контролирующие органы — на предмет возможного бездействия.