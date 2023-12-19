«Это святыни!»: мама 13-летней девочки-маугли рассказала, откуда в ее квартире могильные кресты

— В частности, проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать, — заявили в пресс-службе в СУ СКР по Свердловской.