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Пропавшего Романа Сенина разыскивают в Иркутской области

В последний раз мужчину видели в микрорайоне Иркутск-II Ленинского округа.
пропавший
Источник: ГУ МВД

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов ищут 41-летнего Романа Сенина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-служба МВД по Иркутской области.

«В последний раз мужчину видели 19 декабря в микрорайоне Иркутск-II Ленинского округа», — рассказали АиФ-Иркутск в МВД.

Приметы пропавшего: рост около 160−170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, короткий и тёмный волос. Мужчина был одет в спортивный костюм синего цвета со светлыми вставками, чёрные кроссовки.

Всех, кто видел или что-либо слышал о пропавшем, сообщить в полицию.