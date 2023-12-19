Пропавшего Романа Сенина разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов ищут 41-летнего Романа Сенина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-служба МВД по Иркутской области.
«В последний раз мужчину видели 19 декабря в микрорайоне Иркутск-II Ленинского округа», — рассказали АиФ-Иркутск в МВД.
Приметы пропавшего: рост около 160−170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, короткий и тёмный волос. Мужчина был одет в спортивный костюм синего цвета со светлыми вставками, чёрные кроссовки.
Всех, кто видел или что-либо слышал о пропавшем, сообщить в полицию.