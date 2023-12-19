Весь переломанный: появились подробности ДТП в Башкирии с искалеченным мальчиком.

В Орджоникидзевском районе днем 18 декабря на Бирском тракте около Тимашево столкнулись пассажирский автобус «НефАЗ» и встречная машина «Лада Ларгус». Как информировал «Башинформ», в автобусе находились десять пассажиров, из их числа никто не пострадал. Известно, что «НефАЗ» двигался по маршруту № 15. В аварии водителя «Лады» и его пассажира — ребенка — госпитализировали прибывшие врачи.