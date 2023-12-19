Весь переломанный: появились подробности ДТП в Башкирии с искалеченным мальчиком.

В Орджоникидзевском районе днем 18 декабря на Бирском тракте около Тимашево столкнулись пассажирский автобус «НефАЗ» и встречная машина «Лада Ларгус». Как информировал «Башинформ», в автобусе находились десять пассажиров, из их числа никто не пострадал. Известно, что «НефАЗ» двигался по маршруту № 15. В аварии водителя «Лады» и его пассажира — ребенка — госпитализировали прибывшие врачи.
Когда спасатели управления гражданской защиты города производили деблокирование 8-летнего мальчика, он сильно кричал от боли. Казалось, что каждое движение доставляет ему страшные мучения. Сотрудники поисково-спасательного отряда иммобилизовали пострадавшему ноги, аккуратно извлекли из автомобиля и совместно с пожарными транспортировали до машины службы «03».
«Башинформу» удалось выяснить, насколько серьезно пострадал маленький пассажир из «Лады Ларгуса». По предварительным данным собеседника информагентства, второкласснику диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом спинки носа, ушиб верхней губы, травматический вывих резцов челюсти, закрытый перелом обеих бедренных костей со смещением отломков, компрессионный перелом нескольких позвонков позвоночника, ссадину лобной области, травматический шок. Он был доставлен в реанимационное отделение больницы № 17.
Водитель «Ларгуса» также получил травмы: перелом ребер с 2−6, тупую травму грудной клетки, ушиб легких, ушиб мягких тканей головы. Он находится в больнице № 13. Предварительно, 65-летний мужчина приходится ребенку дедушкой.
Как сообщало информагентство, в тот же день в Башкирии 12-летняя девочка получила жуткие увечья, попав в ДТП в такси.