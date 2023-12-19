На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело

Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. Обвиняемый в убийстве пенсионерки мужчина был заключен под стражу, девочку, опрошенную как свидетеля, отпустили домой.